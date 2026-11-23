Рубль подешевел к юаню на фоне падения цен на нефть и новых санкционных рисков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник, рубль упал на фоне падения цен на нефть и новых санкционных рисков. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,2655 руб., что на 11,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 24 ноября на 4,23 копейки, до 82,1488 руб./$1, и понизил курс евро на 6,3 копейки, до 90,2815 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"В течение месяца рубль демонстрировал стабильную динамику, торгуясь в диапазоне 12-12,3 за китайский юань. Динамику поддерживали два фактора: высокие объемы чистых покупок валюты в рамках бюджетного правила и значительная валютная выручка экспортеров, поступающая на рынок с лагом в 1-2 месяца. Потенциал укрепления рубля дополнительно ограничивает снижение валютных размещений корпоративных заемщиков. Эмитенты преимущественно погашают ранее выпущенные валютные облигации, что потенциально создает спрос на иностранную валюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка анализируют новости на тему новых антироссийских санкций. В частности, как заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в 22-м пакете санкций ЕС намерен уделить внимание странам, которые, по ее словам, помогают РФ обходить раннее введенные меры.

"Мы сфокусируемся на России, но также и на третьих странах, которые помогают России обходить наши санкции. Мы уделим этому большое внимание в новом пакете", - заявила она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС хочет объединить усилия с международными партнерами в этой сфере.

Кроме того, по ее словам, ЕС намерен ввести ограничительные меры в отношении примерно 60 банков. "Мы расширяем запрет на транзакции в отношении около 60 российских банков. Все эти 60 банков будут отключены от системы SWIFT", - указано в заявлении председателя Еврокомиссии.

Помимо этого, ЕС в следующем пакете антироссийских санкций планирует расширить запрет на оказание услуг РФ в сфере энергетики. "Мы расширим запрет на услуги в сфере энергетики, чтобы ни одна европейская компания не могла помочь России строить, эксплуатировать или восстанавливать объекты ее энергетической инфраструктуры, в частности НПЗ", - объявила фон дер Ляйен. По ее словам, запрет впервые коснется сферы электроэнергии.

Озвученные меры - предложение Еврокомиссии по следующему пакету санкций против РФ. Далее странам Евросоюза предстоит провести его обсуждение и утверждение.

Нефть

Цены на нефть усилили снижение вечером в понедельник, трейдеры оценивают баланс между спросом и предложением на рынке на фоне роста поставок из стран Ближнего Востока и сообщений об атаках на суда и нефтяную инфраструктуру в регионе.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $88,81 за баррель, что на 4,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,93%, до $80,12 за баррель.

Согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), за неделю с 12 по 18 ноября по меньшей мере шесть нефтяных танкеров подверглись атакам в районе Ормузского пролива и его окрестностях.

По предварительным оценкам Kpler, количество судов, прошедших через Ормузский пролив за семь дней до 21 ноября, оставалось на 42% ниже уровня, наблюдавшегося до начала военного конфликта.

Между тем в воскресенье йеменские хуситы нанесли удары по электростанции Аш-Шукайк и порту Джизан в Саудовской Аравии. Ранее они сообщили об ударе по НПЗ в саудовском городе Рабиг.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 23 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу повысилась на 7 базисных пунктов - до 14,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 14,05%, 14,2% и 14,53% годовых соответственно.