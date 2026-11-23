Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста выше 2380п по индексу МосБиржи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста на фоне общемирового отскока вверх после снижения, также игроки предпочли сократить короткие позиции в ожидании новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию; сдерживающими факторами для покупателей выступили упавшая нефть (январский фьючерс на Brent откатился ниже $89 за баррель) и антироссийская санкционная риторика ЕС. Индекс МосБиржи превысил 2380 пунктов после локального снижения днем ниже 2330 пунктов (минимум с 9 октября).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2381,62 пункта (+1,21%), индекс РТС - 913,3 пункта (+1,26%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "Полюса" (+5,8%), "ВК" (+5,2%), "Норникеля" (+4%), ПАО "Группа Позитив" (+4%), ПАО "Южуралзолото" (+3,6%), но просели бумаги "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 ноября, составил 82,1488 руб. (-4,23 копейки).

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