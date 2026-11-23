Денежная масса в РФ в октябре выросла на 0,6%, годовой темп снизился до 12,2%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2026 года увеличилась на 0,6% до 138,4 трлн рублей, после роста в сентябре на 0,2%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 ноября снизился до 12,1% с 13,3% на 1 октября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в октябре увеличилась на 0,5% после роста в сентябре на 0,2%. Годовой темп ее прироста на 1 ноября замедлился до 10,0% с 11,3% на 1 октября.

Объем наличных денег в обращении М0 в октябре вырос на 1,1%, до 21,3 трлн рублей, после роста на 1,4% в сентябре. Годовой темп роста наличных на 1 ноября вырос до 22,1% после 21,7% на 1 октября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ), а также остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.