Казахстан ожидает выхода на рынок еще двух операторов спутникового интернета в 2027 г.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан в 2027 году ожидает выхода на рынок двух иностранных операторов спутниковой связи - китайской Shanghai Spacecom Satellite Technology и американской Amazon LEO, сообщил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.

"В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок компании Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO. Так, Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре оператора разместят свои наземные станции, что соответствует требованиям национальной безопасности", - сказал Мадиев на заседании правительства во вторник.

Он напомнил, что 1 октября были выданы лицензии двум спутниковым операторам OneWeb и Starlink.

"Совместно с Beeline и Starlink Mobile запущена технология Direct-to-Cell. Она обеспечивает передачу сообщений, а также базовый уровень интернета в любой точке страны через связь со спутника на смартфон. Поддержка Android уже обеспечена, iOS находится в работе", - сообщил вице-премьер.

Shanghai Spacecom Satellite Technology развивает китайскую низкоорбитальную спутниковую группировку Qianfan ("Тысяча парусов"), предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет. Проект предусматривает размещение более 15 тыс. спутников, первые аппараты были выведены на орбиту в августе 2024 года.

Amazon LEO (ранее Project Kuiper) является проектом американской Amazon по созданию глобальной спутниковой сети широкополосного доступа в интернет. Компания планирует разместить на низкой околоземной орбите более 3 тыс. спутников. В сентябре 2026 года Amazon объявила о партнерстве с узбекистанским оператором Uztelecom.