Казахстан проложил 87% цифровой гипермагистрали "Запад - Восток"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане проложено 87% волоконно-оптической линии связи "Запад - Восток", которая соединит город Актау и международный центр Хоргос на границе с Китаем, сообщил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"От Хоргоса до Актау строим гипермагистраль "Запад - Восток". Уже проложено 87% маршрута. Завершить работы планируется в следующем году", - сказал Мадиев на заседании правительства во вторник.

Он напомнил, что 15 октября запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи. Казахстан и соседние страны получили дополнительный маршрут для передачи данных через Каспий.

"Вместе с тем, в целях обеспечения устойчивости и бесперебойности линии операторам необходимо реализовать резервный канал по дну Каспийского моря", - отметил Мадиев.

По его словам, обе магистрали позволят увеличить объем транзита через Казахстан и сократить задержки при передаче данных.

По данным министерства ИИ и цифрового развития Казахстана, гипермагистраль "Запад - Восток" призвана усилить международный транзит данных и связать Казахстан с ключевыми маршрутами между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Протяженность магистральной волоконно-оптической линии связи от Актау до пограничного перехода Хоргос составит около 4,5 тыс. км. Базовый маршрут проходит через семь областей Казахстана, при этом рассматривается возможность расширения инфраструктуры с охватом до 13 регионов.

Ожидается, что новая инфраструктура обеспечит пропускную способность от 12 Тбит/с и выше. Это создаст технологическую основу для сервисов, которым требуется мгновенный обмен большими массивами данных с минимальной задержкой: облачных платформ, нейросетевых и ИИ-решений, систем умного города, телемедицины, EdTech, финтех-платформ, промышленных IoT-решений и цифровых производственных контуров.