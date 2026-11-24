Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

Определенную поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 30 ноября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3095 руб. (+4,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,8 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Ослабление рубля в преддверии налогового периода экспортеров обычно свидетельствует о том, что не связанное с этим фактором предложение иностранной валюты является ограниченным, или спрос на нее ощутимо увеличился. Возможно, наблюдается крупная концентрированная заявка на покупку валюты от одного или нескольких участников. В целом же остается в силе разнонаправленный характер динамики пары CNY/RUB. За счет пятничной просадки котировки опустили нижнюю границу диапазона консолидации в район 12,13 руб., верхняя остается около отметки 12,45 руб. Пока вероятно продолжение этой тенденции по меньшей мере на краткосрочном горизонте", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $88,91 за баррель, что на 0,53% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,49%, до 79,78 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с августа на опасениях избытка предложения на мировом рынке.

Ливийская госкомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила в понедельник о возобновлении работы трубопровода, соединяющего нефтяное месторождение "Шарара" с портом Эз-Завия. Этот нефтепровод был перекрыт в воскресенье "незаконной группой", и в результате компания была вынуждена сократить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись во время прохождения Ормузского пролива, передает агентство Fars. Танкеры находились "под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США", говорится в заявлении КСИР.