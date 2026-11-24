Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 0,9%,

снизился на 0,9% до

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" снижается на фоне негативной внешней сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, январский фьючерс на Brent откатился ниже $89 за баррель), инвесторы после закрытия в начале недели коротких позиций взяли паузу в покупках в ожидании новостей по Украине и данных Росстата по инфляции .

К 09:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2360,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 905,05 пункта. Среди индексных бумаг лидируют в снижении акции "Аэрофлота" (-3,1%), "Полюса" (-2,3%), "ВК" (-2,2%), "Норникеля" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), "ММК" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 ноября, составляет 82,1488 рубля (-4,23 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1,4%), "РусАла" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,1% "префы"), "НЛМК" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), "ИКС 5" (-1%), "Мосбиржи" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Т-Технологий" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%).

"Совкомфлот" (+2,1%) по итогам 2026 года ожидает рост финансовых показателей по МСФО по сравнению с прошлым годом, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2026". Он не стал комментировать вопрос о возможной выплате промежуточных дивидендов в 2026 году.

В минувшую пятницу "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев. Показатель EBITDA составил $836 млн, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года. Скорр. чистая прибыль (база для дивидендов) составила $396 млн по сравнению с $8 млн скорр. чистого убытка годом ранее.

Тонковидов сказал "Коммерсанту", что "Совкомфлот" до конца 2027 года рассчитывает принять в состав флота еще два СПГ-газовоза. "В самое ближайшее время ждем со "Звезды" третье судно этой серии - "Петр Столыпин". Еще два новых газовоза рассчитываем получить до конца 2027 года", - сказал он.

Еврокомиссия в понедельник вечером представила предложения по 22-му пакету санкций против России, далее эти меры обсудят страны ЕС. Ранее европейские СМИ отмечали, что пакет могут утвердить в течение декабря.

ЕС в следующем пакете антироссийских санкций расширит запрет на оказание услуг России в сфере энергетики, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы расширим запрет на услуги в сфере энергетики, чтобы ни одна европейская компания не могла помочь России строить, эксплуатировать или восстанавливать объекты ее энергетической инфраструктуры, в частности НПЗ", - объявила фон дер Ляйен.

Также Евросоюз в рамках очередного пакета санкций в отношении России намерен ввести ограничения против нескольких десятков судов и банков, говорится в заявлении председателя ЕК. В частности, Евросоюз в рамках 22-го санкционного пакета в отношении России намерен внести в санкционные списки примерно 60 банков, которые будут отключены от системы SWIFT, а также 70 судов; также Брюссель предлагает распространить санкции на все танкеры, которые застрахованы в России.

Кроме того, ЕС в 22-м пакете санкций намерен уделить внимание странам, которые помогают России обходить раннее введенные ограничительные меры.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает, что главным результатом урегулирования конфликта на Украине станет перезагрузка отношений России и Европы. Он заявил New York Magazine, что "главный приз" - это не прекращение конфликта, а "перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой (в их отношениях - ИФ) не будет этой постоянной агрессии".

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, в начале недели рынок акций предпринял попытку восстановления благодаря новым сигналам о возможном продолжении переговоров по украинскому урегулированию. В частности, в Кремле подтвердили готовность провести встречу с представителями Евросоюза, чтобы обсудить их возможное участие в мирном процессе. Ранее Германия также допустила участие европейских представителей в переговорах в Москве при условии обеспечения их полноценной роли в обсуждении урегулирования.

Дополнительную поддержку рынку оказали отдельные корпоративные события, включая рекомендацию совета директоров "Озон" выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев и утверждение промежуточных дивидендов акционерами "ЛУКОЙЛа". При этом более уверенному восстановлению российского рынка препятствует снижение мировых цен на нефть, оказывающее давление на нефтегазовый сектор. В ближайшие дни основное внимание инвесторов останется сосредоточено на геополитических новостях, а также на публикации данных Росстата по недельной инфляции, которые позволят оценить дальнейшие перспективы смягчения денежно-кредитной политики Банка России, полагает аналитик.

Тем не менее, техническая картина по индексу Мосбиржи остается негативной, отмечает Лозовой. После неудачной попытки закрепиться выше 2500 пунктов индекс "сломал" локальный восходящий тренд и перешел к снижению, достигнув поддержки в районе 2300 пунктов. Пока состоялся лишь коррекционный отскок, говорить о возобновлении роста преждевременно. В случае пробоя уровня 2300 пунктов следующей целью снижения станет отметка 2200 пунктов. Для улучшения технической картины индексу необходимо вернуться выше 2500 пунктов, считает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, западные фондовые площадки начали неделю с роста после сообщений о возвращении главы Nvidia Хуанга. Однако стоит посмотреть, насколько длительным будет коррекционный отскок, так как опасения в отношении завышенных оценок ИИ-сектора сохраняются.

На российском рынке индексы Мосбиржи и РТС отступили от поддержек 2300 пунктов и 880 пунктов соответственно и протестировали ближайшие сопротивления 2375 пунктов и 910 пунктов. Инвесторы при этом не обратили особого внимания на сообщения о 22-м пакете антироссийских санкций ЕС, сосредоточившись на обнадеживающих геополитических и корпоративных сигналах. Участники ждут прежде всего продолжения переговоров по украинскому кризису и оптимистично отреагировали на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности Европы к диалогу, полагает аналитик.

В понедельник в США индексы акций выросли на 3-6,5% во главе с Nasdaq на новостях о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia. Рост S&P 500 (+4,7%) и Nasdaq (+6,5%) стал максимальным с апреля 2025 года.

Акции Nvidia взлетели на 31,5% по итогам сессии, после того как чипмейкер восстановил Хуанга в должностях главного исполнительного директора, президента и члена совета директоров.

Совет директоров принял решение единогласно по итогам серии встреч и дискуссий с Хуангом, получив информацию от "высоких правительственных кругов", указывающую на отсутствие угрозы национальной безопасности. Председателем совета директоров останется Харви Джонс, заявлявший об отсутствии планов возвращать многолетнего лидера после его скандальной отставки на позапрошлой неделе.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 4%, австралийский индекс ASX - на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 6,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в ноябре понизился на 2,3 пункта по сравнению с октябрем и составил 103,1 пункта, сообщил Банк Кореи. Индикатор опускается второй месяц подряд и обновил минимум с апреля.

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают снижение на ожиданиях мирного урегулирования конфликта вокруг Ирана и опасениях избытка предложения сырья на мировом рынке.

К 9:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $88,91 за баррель (-3,5% в понедельник), январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% до $79,75 за баррель (-3,9% накануне).

Ливийская госкомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила в понедельник о возобновлении работы трубопровода, соединяющего нефтяное месторождение "Шарара" с портом Эз-Завия. Этот нефтепровод был перекрыт в воскресенье "незаконной группой", и в результате компания была вынуждена сократить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что цены на нефть могут упасть ниже $80 за баррель в первом полугодии 2027 года на фоне излишка предложения.

Эксперты Bank of America полагают, что геополитика будет оставаться ключевым фактором, определяющим динамику нефтяного рынка, отмечая, что низкий уровень мировых запасов в хранилищах делает большую часть стран уязвимой к перебоям в поставках.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись во время прохождения Ормузского пролива, передало Fars. Танкеры находились "под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США", заявил КСИР.

Доха продолжает работать с Тегераном и Вашингтоном для возобновления переговорного процесса, региону не нужен новый виток эскалации конфликта США и Ирана, заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио.

"Ситуация на Ближнем Востоке не вынесет нового витка эскалации между США и Ираном", - сказал катарский премьер, его слова приводит Al Jazeera. Аль Тани добавил, что Катар "работает с США и Ираном над возобновлением переговорного процесса".

Катарский премьер встречался с Рубио в понедельник в Вашингтоне. Он также сообщил, что стратегический диалог с Вашингтоном "является основополагающим для отношений Катара с США, и Доха стремится укрепить сотрудничество в оборонной сфере".