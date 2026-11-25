Brent остается в минусе и торгуется у $90,74 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе на торгах в среду, однако они выросли по сравнению с внутридневными минимумами.

Давление на рынок оказывают растущие опасения избытка предложения, учитывая увеличение поставок с Ближнего Востока. В то же время беспокойство трейдеров, связанное с продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе, а также атаками на энергетическую инфраструктуру в регионе, сохраняется.

К 14:20 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,72%) до $90,74 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времнеи дешевели на бирже NYMEX на $0,67 (0,82%), до $81,38 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $89,5 за баррель, WTI - до $80,13 за баррель.

Цены пошли вверх на сообщениях о новых атаках хуситов на Саудовскую Аравию. Хуситы объявили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

Накануне иранские СМИ сообщили, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.

Тегеран вновь пригрозил ужесточить контроль над Ормузским проливом до выполнения его требований, передает агентство Tasnim. Это показывает, что до урегулирования продолжающегося почти девять месяцев конфликта по-прежнему далеко.

Однако, несмотря на военные действия, экспорт нефти из стран Персидского залива в последние месяцы резко вырос, и Международное энергетическое агентство прогнозирует избыток предложения на рынке уже в текущем квартале.

Рынок ждет данных Минэнерго США о запасах энергоносителей. По оценкам Американского института нефти API, запасы нефти за неделю выросли на 126 тысяч баррелей.