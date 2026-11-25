Пассажиропоток авиакомпаний РФ в октябре сократился на 10,5% г/г

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре 2026 года сократился на 10,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого, до 8,3 млн человек, следует из данных Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс".

Как сообщалось, пассажирооборот группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу"; занимает около половины авиарынка РФ) в октябре сократился на 5,5% г/г, до 4,5 млн человек. На внутренних линиях показатель упал на 9,5%, составив 3,1 млн пассажиров, на международных он вырос на 4,9%, до 1,4 млн.

По итогам 2026 года пассажиропоток российских авиакомпаний ожидается в объеме 108,5 млн человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее, говорилось в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе. Отрасль сталкивается с "системными ограничениями": дефицитом и сложностями обслуживания импортной авиатехники, закрытием ряда аэропортов юга РФ. Эти факторы будут сдерживать темпы роста авиаперевозок, особенно на внутренних маршрутах, отмечалось в документе.