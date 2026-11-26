Кассационный суд рассмотрит жалобу на передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Второй Кассационный суд общей юрисдикции в четверг рассмотрит жалобу на обращение в доход государства контрольного пакета акций ПАО "Группа Русагро", а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова.

"Судебное заседание назначено на 11:10 мск и пройдет в открытом режиме", - сообщили в суде.

В жалобе ответчики просят отменить решения нижестоящих судов и отправить иск Генпрокуратуры на новое рассмотрение.

5 мая Хамовнический суд Москвы передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль, удовлетворив требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро".

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Вместе с тем, суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге Мошковича Наталье Быковской.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу являлись четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская, его племянник и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.

В Федеральной службе судебных приставов в начале июня сообщили об исполнении решения Хамовнического суда Москвы, которым Российской Федерации передан контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро".