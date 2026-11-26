Уолл-стрит завершила торги в среду без единой динамики

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Как стало известно в среду из пересмотренных данных американского министерства торговли, экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, рекордными темпами с третьего квартала 2023 года. Предварительно сообщалось о росте на 3,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 13 тыс. - до 189 тыс. Показатель совпал с уровнем, который был зафиксирован в середине июля и был минимальным за 60 лет.

Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов и расходов на 0,4%.

Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 3,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в сентябре. Рост стал максимальным с ноября 2023 года и превысил прогнозы аналитиков на уровне 3,2%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции. Оценка участниками рынка шансов повышения ключевой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании составляет практически 100%.

Ожидания более жесткой ДКП оказали давление на акции представителей ИТ-сектора. При этом по ходу сессии индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq падал более чем на 4%, однако к концу торгов смог отыграть большую часть потерь.

Подешевели бумаги чипмейкеров, включая Nvidia Corp. (-3,9%), Micron Technology (-4,6%), Advanced Micro Devices (-1,6%) и Marvell Technology (-0,5%).

Также снизилась рыночная стоимость ИТ-гигантов Alphabet Inc. (на 2,1%), Amazon.com Inc. (на 3,1%) и Microsoft Corp. (на 1,3%).

Кроме того, на рынок оказали давление сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести серию дополнительных пошлин в отношении Китая, Бразилии, Индии и еще ряда стран, а также против Евросоюза.

В общей сложности меры могут коснуться 14 торговых партнеров США. Наиболее серьезные пошлины, в 20%, будут введены в отношении ряда товаров из Китая. При этом меры распространятся не на весь китайский экспорт в США.

Предложенные пошлины - реакция Вашингтона на то, что, по мнению американских властей, эти страны не пытаются сокращать избыточные производственные мощности.

Тем временем котировки акций HP Inc. подскочили на 11,5%, компания стала лидером роста среди компонентов индекса S&P 500. HP превысила прогнозы рынка по скорректированной прибыли в прошлом финквартале, а также объявила о повышении дивидендов.

Акции Deere & Co. подорожали на 4,4%, хотя американский производитель сельскохозяйственного оборудования в четвертом квартале 2026 финансового года сократил выручку на 2%, чистую прибыль - на 1%, причем его прибыль не оправдала ожиданий рынка.

Цена бумаг Dell Technologies повысилась на 0,6%. Американская компания завершила третий квартал 2027 финансового года с рекордными показателями выручки и прибыли в расчете на акцию, а также улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился в среду на 0,33% и составил 50182,95 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,25% - до 7182,78 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,62% и завершил торги на уровне 23585,80 пункта.

В четверг биржи США будут закрыты по случаю Дня благодарения.