Ценовое давление в экономике США продолжает расти

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рост экономической активности в США в октябре - первой половине ноября снова немного ослаб, тогда как ценовое давление продолжило расти, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В восьми из 12 округов темпы роста варьировались от слабых (slight) до умеренных (moderate), а в оставшихся четырех округах активность в этот период практически не изменилась. В предыдущий период отсутствие роста наблюдалось в трех округах, до этого - в двух.

Потребительские расходы в целом изменились слабо по сравнению с предыдущим периодом, поскольку потребители внимательно отслеживают цены и становятся все более избирательными в покупке товаров не первой необходимости. Активность в сфере туризма и путешествий была высокой, тогда как траты на развлечения и гостиничные услуги показали неоднородную динамику. Продажи автомобилей в целом снизились, что объясняется высокими ценами на топливо и увеличением процентных ставок.

Активность на рынке жилой недвижимости замедлилась, так как проблемы с доступностью жилья сдерживают спрос, говорится в отчете. Активность в строительной сфере сократилась на фоне высокой стоимости заимствований и возросших расходов.

Между тем активность в перерабатывающей промышленности, транспортной и энергетической сферах умеренно росла, отмечается в пресс-релизе.

В банковском секторе условия практически не изменились: спрос на кредиты оставался сдержанным, при этом активность в сфере нефинансовых услуг немного выросла.

Высокие расходы на жилье и другие базовые товары и услуги оказывают давление на бюджеты американцев, написали авторы отчета. При этом в большинстве округов респонденты ждут сохранения слабых либо умеренных темпов роста экономической активности.

Уровень занятости в целом по стране слегка вырос. Респонденты в отдельных отраслях говорят о стабильном или растущем спросе на рабочую силу, однако многие также говорят об осторожном подходе при найме новых сотрудников на фоне неопределенности и ослабления потребительских расходов. Поиски работников ведутся относительно легко, однако сохранялись трудности с подбором персонала на квалифицированные и технические позиции.

Зарплаты и бонусы выросли умеренными темпами, тогда как в предыдущем периоде рост был охарактеризован как сдержанный (modest).

Цены в Соединенных Штатах умеренно выросли, как и в предыдущий отчетный период. Респонденты из разных секторов сообщают о сохраняющемся повышательном давлении на издержки из-за расходов, связанных с энергетикой, транспортом, здравоохранением, страхованием и импортными пошлинами. Кроме того, выросла стоимость сырья, металлов, специализированных импортных товаров, а также ставки фрахта.

Рост производственных затрат в целом опережал повышение отпускных цен, поскольку конкуренция и чувствительность покупателей к повышению цен ограничивали возможность компаний перекладывать рост расходов на потребителей. Респонденты ожидают, что и расходы, и цены продолжат расти в ближайшие месяцы.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать Федеральных резервных банков, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 16 ноября включительно и обработана ФРБ Атланты.