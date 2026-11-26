Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг умеренно растет на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (дорожают металлы, январский фьючерс на нефть Brent превысил $95 за баррель), сдерживающими факторами для покупателей выступают данные Росстата об ускорении инфляции и отсутствие ясности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2358,44 пункта (+0,2%), индекс РТС - 902,44 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+2,2%), "РусАла" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составляет 82,3130 руб. (+14,66 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России в октябре 2026 года составила 0,99% после 0,35% в сентябре, сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле. За январь-октябрь 2026 года цены в РФ выросли на 6,08%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-октябрь цены поднялись на 4,81%). Высокая инфляция в октябре была ожидаемой на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 октября.

Рост потребительских цен в октябре 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,09%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в октябре на 1,11%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2026 года ускорилась до 6,87% (аналитики ожидали 6,97%) с 6,35% на конец сентября.

Росстат в среду опубликовал также данные по недельной инфляции с 17 по 23 ноября: рост потребительских цен в РФ в этот период составил 0,30% после роста на 0,19% с 10 по 16 ноября, 0,12% с 3 по 9 ноября. С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 23 ноября составил 0,60%, с начала года цены выросли к 23 ноября на 6,72%.

Из данных за 23 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 ноября ускорилась до 7,10% с 6,87% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17%, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что нельзя говорить о паузе в переговорах по Украине, у России нет сомнений в следующем раунде. "Я бы не сказал, что они подвисли и затормозились, но у нас действительно сейчас, по состоянию на сегодня, нет понимания, когда состоится следующий раунд. Но в том, что он будет проведён, у меня сомнений нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Вопрос, конечно, к нашим коллегам в Вашингтоне, какие у них идеи, предпочтения. Мы готовы продолжать в том же формате, в котором прошёл предыдущий раунд 10-11 ноября в Абу-Даби", - добавил замминистра.

Также Рябков заявил, что РФ и США проведут до конца года очередной раунд переговоров по устранению взаимных раздражителей. "Будут, обязательно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, по мнению Рябкова, если "евротройка" будет выдвигать условия для приезда в РФ, они обнулят собственные шансы на участие в диалоге по Украине.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что у него сложилось примерное понимание того, как может выглядеть соглашение об украинском урегулировании. "Думаю, что теперь у нас есть общее представление об этом", - сказал он в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера, подводя итоги своей работы за последние месяцы. "Мы выработали подход к решению этой проблемы. Не знаю, принесет ли он результаты, но он выглядит логичным", - добавил Кушнер.

По словам Кушнера, американская сторона исходит из того, что договоренности по украинскому урегулированию не будут предусматривать вступление Киева в НАТО. "Сейчас мы исходим из того, что урегулирование не приведет к реализации такого варианта", - сказал он. При этом он подчеркнул, что "любые варианты в принципе возможны, и мы дадим возможность обеим сторонам найти решение".

Отвечая на вопрос о том, какой вариант завершения конфликта кажется ему более реальным (приостановка боевых действий на текущих позициях или передача всего Донбасса России), Кушнер подчеркнул, что его устроит любой вариант, который положит конец боевым действиям.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на внешних фондовых площадках сохраняются опасения насчет перспектив IT-сектора и масштабных инвестиций компаний в ИИ-проекты. На российском рынке акций индексы МосБиржи и РТС развивают коррекционный отскок от технических поддержек 2300 пунктов и 880 пунктов, что подогревается ростом цен на сырье и корпоративными историями. Также рынок сохраняет геополитические надежды на прогресс в урегулировании украинского конфликта, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова также отмечает, что поддержку рынку акций РФ оказывает повышение цен на нефть из-за сохраняющихся геополитических рисков на Ближнем Востоке. При этом сохраняющаяся неопределенность в вопросе мирного украинского урегулирования выступает сдерживающим фактором для покупателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби пока не определена, а помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренностей о визите представителей Европы в Россию или их участии в трехсторонних переговорах также пока нет.

Индекс МосБиржи закрепляется выше уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, что дает сигнал к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться к снижению, а серьезным уровнем поддержки выступит рубеж 2200 пунктов, считает аналитик.

В США накануне просели индексы акций S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,6%), но подрос Dow Jones (+0,3%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Как стало известно в среду из пересмотренных данных американского министерства торговли, экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, рекордными темпами с третьего квартала 2023 года. Предварительно сообщалось о росте на 3,4%.

Доходы населения США в октябре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов и расходов на 0,4%.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 3,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в сентябре. Рост стал максимальным с ноября 2023 года и превысил прогнозы аналитиков на уровне 3,2%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции. Оценка участниками рынка шансов повышения ключевой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании составляет практически 100%.

Ожидания более жесткой ДКП оказали давление на акции представителей ИТ-сектора. При этом по ходу сессии индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq падал более чем на 4%, однако к концу торгов смог отыграть большую часть потерь.

Кроме того, на рынок оказали давление сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести серию дополнительных пошлин в отношении Китая, Бразилии, Индии и еще ряда стран, а также против Евросоюза.

В общей сложности меры могут коснуться 14 торговых партнеров США. Наиболее серьезные пошлины, в 20%, будут введены в отношении ряда товаров из Китая. При этом меры распространятся не на весь китайский экспорт в США.

Предложенные пошлины - реакция Вашингтона на то, что, по мнению американских властей, эти страны не пытаются сокращать избыточные производственные мощности.

В четверг биржи США будут закрыты по случаю Дня благодарения.

В Азии утром в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают рост на фоне продолжающихся нападений на суда в Ормузском проливе и атак на энергетическую инфраструктуру в ближневосточном регионе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в четверг составила $95,16 за баррель (+0,6% и +3,5% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $84,27 за баррель (+0,7% и +2% в среду).