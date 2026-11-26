Выручка РФ от экспорта гречихи в Китай за 10 месяцев выросла на 4,1% до более $56 млн

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала в Китай гречихи на сумму более $56 млн, что на 4,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении отгрузки составили около 157 тыс. тонн.

В центре уточнили, что в октябре после перерыва в несколько месяцев РФ возобновила крупные поставки этой сельхозкультуры на китайский рынок. Так, экспортная выручка в минувшем месяце составила свыше $8,1 млн (20 тыс. тонн). Этот показатель стал третьим в текущем году после апреля ($10,3 млн) и мая ($8,3 млн), а также восьмым за всю историю наблюдений.

Благодаря такому росту РФ демонстрирует рекордный показатель выручки от общего экспорта гречихи для 10 месяцев календарного года за всю историю наблюдений - около $65 млн. Помимо КНР, закупки российской гречихи ведут Казахстан, Япония, Турция и другие страны.