Рубль утром почти не изменился к юаню на фоне умеренного повышения нефти

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка укрепился на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль почти не изменился на фоне умеренного повышения котировок нефти. Определенную поддержку рублю оказывает подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В понедельник, 30 ноября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3505 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,51 коп. выше уровня действующего официального курса.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России в октябре 2026 года составила 0,99% после 0,35% в сентябре, сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле. За январь-октябрь 2026 года цены в РФ выросли на 6,08%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-октябрь цены поднялись на 4,81%). Высокая инфляция в октябре была ожидаемой на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 октября.

Рост потребительских цен в октябре 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,09%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в октябре на 1,11%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2026 года ускорилась до 6,87% (аналитики ожидали 6,97%) с 6,35% на конец сентября.

Росстат в среду опубликовал также данные по недельной инфляции с 17 по 23 ноября: рост потребительских цен в РФ в этот период составил 0,30% после роста на 0,19% с 10 по 16 ноября, 0,12% с 3 по 9 ноября. С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 23 ноября составил 0,60%, с начала года цены выросли к 23 ноября на 6,72%.

Из данных за 23 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 ноября ускорилась до 7,10% с 6,87% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17%, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Нефть

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг и находятся на максимумах за две недели на опасениях по поводу сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Накануне нефть Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2%.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $95,23 за баррель, что на 0,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,86%, до 84,39 за баррель.

Биржи в США в четверг закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.