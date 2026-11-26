ВБ выделяет $800 млн на реформы в Узбекистане

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования объемом $800 млн для поддержки экономических реформ в Узбекистане, говорится в сообщении банка.

"Программа направлена на создание более высокооплачиваемых рабочих мест, расширение роли частного сектора, интеграцию страны в мировую экономику и развитие экологичной и инклюзивной модели роста", - отмечается в сообщении.

Предлагаемые меры будут способствовать созданию в 2029-2031 годах 275 тыс. дополнительных рабочих мест.

В целом поддержка ВБ охватывает семь основных направлений реформ в социальной сфере, энергетике, АПК, цифровой экономике, торговле и развитии частного сектора.

Первое направление предусматривает расширение экономических возможностей женщин и укрепление социальной защиты. В частности, планируется развивать программы соцстрахования, включая выплаты пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности.

Второе направление - повышение конкурентоспособности частного сектора. Оно предусматривает дальнейшее реформирование государственных предприятий и укрепление механизмов добросовестной конкуренции.

Третье направление - развитие цифровой экономики и международного обмена данными. Согласно планам, к 2028 году число пользователей широкополосного интернета должно увеличиться на 500 тыс. человек, из них 250 тыс. составят женщины.

Четвертое направление - повышение надежности энергетических услуг. Предполагается, что к 2028 году через распределительные сети под управлением частных операторов должны получать электроэнергию 15% потребителей.

Пятое направление предусматривает повышение устойчивости фермерских хозяйств. Для этого планируется расширить систему сельскохозяйственного страхования для защиты от засух, наводнений, экстремальных погодных явлений и других рисков. К 2028 году страхованием планируется охватить 35% фермеров и животноводов.

Шестое направление - упрощение и ускорения международной торговли, включая модернизацию и цифровизацию торговых процедур, совершенствование системы "единого окна" во внешней торговле и упрощение пограничного контроля.

Седьмое направление - развитие экологичной и энергоэффективной экономики. Программа предусматривает совершенствование стандартов энергоэффективности зданий и стимулирование инвестиций предприятий в более чистые технологии, позволяющие сокращать загрязнение окружающей среды и потребление энергии. В частности, к 2028 году планируется привлечь $10 млн частных инвестиций в повышение энергоэффективности. Кроме того, мощности распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии предполагается увеличить до 3 тыс. МВт.

Всемирный банк является одним из крупнейших партнеров Узбекистана. За период сотрудничества ВБ выделил порядка $16 млрд на проекты в Узбекистане.