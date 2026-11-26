Узбекистан и Турция договорились о проектах на $11 млрд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Турция на первом заседании узбекско-турецкого совета высокого уровня по поддержке бизнеса в Ташкенте договорились о реализации совместных торговых и инвестиционных проектов на $11,2 млрд, говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев 26 ноября провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам зарубежных визитов, а также подготовки к проведению в стране крупных международных мероприятий в 2027 году.

"На совещании рассмотрен ход реализации договоренностей с Турцией. Поставлены задачи по доведению взаимного товарооборота до $5 млрд, расширению промышленной кооперации и активизации межрегиональных связей. Важным шагом в реализации этих договоренностей является учреждение Узбекско-турецкого совета высокого уровня по поддержке бизнеса. В рамках первого заседания совета, состоявшегося 19 ноября в Ташкенте с участием представителей более 150 турецких компаний, достигнуты инвестиционные и торговые договоренности на $11,2 млрд", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на совещании также обсуждены визиты президента в Оман 16-17 ноября и в Иорданию 23-24 ноября.

В рамках государственного визита в Оман подписано более 30 двусторонних документов, сформирован портфель совместных проектов на $5 млрд. Поставлена цель довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд. Определены перспективные направления сотрудничества в энергетике, электротехнической, химической и горнодобывающей отраслях, сферах градостроительства, сельского хозяйства, финансов и цифровых технологий.

В ходе государственного визита в Иорданию принято и подписано 19 двусторонних документов. В числе наиболее значимых - соглашение о преференциальной торговле, реализация которого призвана способствовать доведению взаимного товарооборота до $500 млн. Намечены совместные проекты по организации текстильных производств, освоению критически важных минералов, локализации выпуска фармацевтической продукции, производству минеральных удобрений и созданию агропромышленных кластеров.

На совещании определены первоочередные задачи по обеспечению исполнения подписанных документов, ускоренной проработке инвестиционных проектов, определению источников их финансирования и созданию необходимой инфраструктуры. Подчеркнута необходимость формирования по каждой стране комплексных "дорожных карт" с указанием конкретных мероприятий, сроков их выполнения и ответственных исполнителей.

На совещании также рассмотрены приоритетные задачи по дальнейшему развитию электротехнической промышленности.

"К 2030 году намечено довести объем производства в отрасли до 130 трлн сумов (около $10,9 млрд - ИФ), экспорта - до $5 млрд, сформировать портфель инвестиционных проектов на сумму свыше $11 млрд. В 2027-2029 годах предусмотрена реализация 164 проектов по шести перспективным направлениям. Особое внимание уделено широкому внедрению современных технологий, углублению переработки отечественного сырья, повышению уровня локализации, укреплению позиций национальных производителей в глобальных цепочках поставок и продвижению отечественных брендов на зарубежных рынках", - отмечается в сообщении.