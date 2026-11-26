В еврозоне корпоративное кредитование в октябре выросло максимально с апреля-2023

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Объем кредитов, выданных банками еврозоны нефинансовым компаниям, в октябре повысился на 4,5% в годовом выражении и достиг рекордных 5,54 трлн евро, сообщил Европейский центральный банк.

Подъем оказался максимальными с апреля 2023 года.

Потребительское кредитование в валютном блоке в прошлом месяце увеличилось на 3,1%, как и в сентябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали ускорения роста до 3,2%.

Ключевой индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в октябре повысился на 3,6% в годовом выражении - до 17,76 трлн евро. В сентябре показатель вырос на 3,5%, и эксперты прогнозировали сохранение прежних темпов роста в октябре.