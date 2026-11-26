Казахстан и Россия подтвердили заинтересованность в увеличении объема грузоперевозок

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра - министр транспорта Казахстана Асел Жанасова и российский вице-премьер Андрей Никитин подтвердили на встрече взаимную заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере транспорта, увеличении объема грузоперевозок, сообщил казахстанский Минтранс.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая увеличение объемов перевозок, развитие пограничной инфраструктуры, цифровизацию транспортных процессов, расширение авиасообщения и развитие автомобильных коридоров.

Одним из ключевых вопросов встречи стал рост грузоперевозок между двумя странами. За 10 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок достиг 80,5 млн тонн. Продолжает увеличиваться и транзитный поток по маршруту Китай - Европа через территории Казахстана и России.

"Для дальнейшего наращивания перевозок особое значение имеет синхронное развитие приграничной инфраструктуры. Основой для этой работы служат соглашения, подписанные в прошлом году в сфере транзита и развития стыковых пунктов", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание чиновники уделили цифровизации транспортной отрасли. Казахстан заинтересован в развитии электронного документооборота, внедрении цифровых решений на пунктах пропуска и интеграции информационных систем двух стран. Также обозначена готовность к обмену опытом и реализации совместных цифровых проектов.

Кроме того, обсуждены перспективы развития автомобильных коридоров между двумя странами. В числе перспективных направлений обозначен маршрут Казахстан - Россия - Монголия через Республику Алтай.

Еще одним направлением взаимодействия стало научно-техническое сотрудничество в дорожной отрасли. Казахстан заинтересован в изучении российского опыта по цифровизации дорожного хозяйства, внедрению интеллектуальных транспортных систем, контролю качества дорожных работ, управлению мостами и весогабаритному контролю. Также предложено развивать взаимодействие российских научно-исследовательских организаций с АО "КаздорНИИ".