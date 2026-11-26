Госдума утвердила Ольгу Полякову на должность члена совета директоров ЦБ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг повторно утвердила на должность члена совета директоров Банка России заместителя председателя ЦБ Ольгу Полякову.

Согласно статье 15 закона о Центральном банке, члены совета директоров регулятора назначаются Госдумой по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ, сроком на пять лет.

Госдума в 2016 и 2021 годах уже утверждала Полякову в совет директоров ЦБ.

Полякова курирует надзор за кредитными организациями, банковскими и финансовыми группами, разработку мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, валютный контроль, взаимодействие Банка России с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, правоохранительными и контрольно-надзорными органами по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также пресечения незаконных финансовых операций. В числе других курируемых ею вопросов - участие Банка России в подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Непосредственно координирует и контролирует работу департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, службы финансового мониторинга и валютного контроля, службы текущего банковского надзора.

Полякова работает в ЦБ с 2000 года, была директором департамента внутреннего аудита, главой ГУ ЦБ по ЦФО.

Закон о ЦБ предусматривает возможность включения в совет директоров председателя Центробанка и еще 14 членов.