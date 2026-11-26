ЕАБР может выделить $2,5 млрд на инфраструктуру для Нового Ташкента

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) может выделить $2,5 млрд на создание инфраструктуры в Новом Ташкенте (строящийся город-спутник столицы Узбекистана), говорится в сообщении дирекции проекта "Новый Ташкент" в соцсетях.

По ее информации, стороны подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на привлечение инвестиций в рамках проекта. Документ подписали глава дирекции по строительству Нового Ташкента Даврон Адилов и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

"Средства ЕАБР могут быть направлены на создание в "Новом Ташкенте" линии метро, развитие коммунальной инфраструктуры, строительство спортивных и медицинских учреждений. Также планируется реализация многофункциональных градостроительных комплексов", - отмечается в сообщении.

Новый Ташкент - масштабный градостроительный проект к востоку от действующей столицы Узбекистана, инициированный президентом страны. Концепцию разработала британская компания Cross Works. Реализация проекта началась в 2023 году. Для проекта выделено 19,7 тыс. га. Первая очередь охватывает 6 тыс. га и рассчитана на инфраструктуру для жизни и работы 600 тыс. человек. После полного завершения город будет рассчитан на 2 млн жителей. Суммарный объем инвестиций в проекты в Новом Ташкенте составят $200 млрд.

К концу 2026 года планируется ввести в эксплуатацию первые 20 тыс. квартир (рассчитанных как минимум на 70 тыс. жителей), а также завершить ключевые социальные и спортивные объекты (включая стадион на 55 тыс. зрителей, национальную библиотеку и университет).

Вице-премьер Узбекистан Жамшид Ходжаев на текущей неделе сообщил, что на его встрече с председателем правления ЕАБР обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества и страновая стратегия банка на 2027-2031 годы. Он отметил, что ЕАБР может к 2031 году выделить до $3 млрд на проекты в Узбекистане, в том числе не менее $500 млн в 2027 году. По словам Ходжаева, совокупная стоимость потенциальных проектов в Узбекистане, определенных совместно с ЕАБР, превышает $4 млрд.