ЦБ и ФНС могут обсудить налогообложение иностранных поставщиков платежных услуг

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает предложение депутатов совместно с ФНС проработать вопрос налогообложения иностранных поставщиков платежных услуг (ИППУ), заявила в Госдуме зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Деятельность таких лиц (ИППУ - ИФ) сопряжена с их участием в серых схемах, которые позволяют обходить российский налоговый учет. Хотим проработать совместно с Банком России и ФНС России вопрос налогообложения иностранных поставщиков платежных услуг", - сказал депутат Госдумы Александр Курдюмов.

"Мы, конечно же, относимся к этому позитивно, мы поддерживаем эту инициативу и готовы участвовать в ее обсуждении", - ответила Полякова.

Количество участников перечня ИППУ на 1 января 2026 года составляло 33 организации (15 участников на 1 января 2025 года), согласно данным ЦБ. Публикация подробного списка участников была приостановлена в апреле 2024 года и действует до 31 декабря 2026 года.

Для примера, на декабрь 2022 года, по данным ЦБ, в перечень иностранных поставщиков платежных услуг входило пять участников: Bpay (Молдавия), Alipay (Китай), Tenpay (Китай), Душанбе сити банк (Таджикистан), Moneytune ("Манитун", США).