В Бишкеке заявили о росте ВВП Киргизии за 10 месяцев на 10,5%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Киргизии за январь-октябрь 2026 года выросла на 10,5%, сообщил министр экономики и коммерции республики Бакыт Сыдыков, выступая на III Международном горно-металлургическом форуме в Душанбе.

"Если по Кыргызской Республике, то в прошлом году рост составил 11,1%. По итогам 10 месяцев текущего года рост у нас 10,5%", - сказал он.

Промышленное производство в Киргизии увеличилось на 5,3%, добывающий сектор - на 7,5%.

Сыдыков отметил, что высокие темпы экономического роста формируют дополнительный спрос на промышленную продукцию, который может удовлетворяться, в том числе за счет развития внутреннего производства и региональной промышленной кооперации.

При этом, по оценке министра, существующий уровень взаимодействия промышленных предприятий стран Центральной Азии пока не соответствует имеющемуся потенциалу.

Он подчеркнул, что углубление промышленной кооперации позволит предприятиям региона расширять производственные возможности, находить новых партнеров и выходить на международные рынки.