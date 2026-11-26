Таджикистан и Россия планируют создать совместный промышленный парк

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Проект создания совместного промышленного парка обсудили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Алиханов участвует в работе III Международного горно-металлургического форума в Душанбе.

Как сообщает НИАТ "Ховар", совместный промышленный парк планируется создать на базе государственного унитарного предприятия "Машиностроительный цех".

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы создания российско-таджикских СП, внедрения современных технологий и подготовки квалифицированных кадров, обсудили перспективы реализации инициативы в контексте дальнейшего укрепления промышленной кооперации двух стран, отмечается в сообщении.