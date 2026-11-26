Brent подорожала до $96,21 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут вечером в четверг на сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,6 (1,69%) до $96,21 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на $1,29 (1,54%), до $84,97 за баррель. Основные торги WTI в четверг не проводятся, биржи в США закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Поддержку рынку оказывают сообщения о новых подрывах судов в Ормузском проливе, а также опасения, связанные с атаками хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Накануне хуситы сообщили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Танура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. Согласно заявлению, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

"Расширение масштабов конфликта на Ближнем Востоке грозит остановить восстановление поставок нефти из региона", - говорит аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга отмечает, что ожидания избытка предложения на нефтяном рынке и укрепление доллара США ограничивают подъем цен на нефть.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей, резервы бензина выросли на 1,733 млн баррелей, дистиллятов - на 715 тысяч баррелей.