Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню на спросе со стороны экспортеров

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В четверг на торгах на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым 30 ноября, предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 юань подешевел на 6,1 копейку, до 12,2845 рубля.

Банк России понизил официальный курс доллара с 27 ноября на 18,65 копейки, до 82,1265 рубля, и понизил курс евро на 43,44 копейки, до 89,8053 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"В течение первой половины дня курс рубля к доллару и юаню показывал неоднородную динамику. Если утренние торги начались с продолжения вчерашней тенденции ослабления российской валюты, то ближе к середине дня "россиянин" набрал силу и перешел к росту. Причем по отношению к доллару США рубль показал более уверенное укрепление, в то время как по отношению к юаню рубль подрос довольно неохотно. С начала недели рубль подешевел по отношению к мировым резервным валютам, потеряв 0,4% к юаню и более 0,8% к доллару. Несмотря на то, что налоговый период продолжается и этот фактор теоретически должен был бы оказывать рублю поддержку, гораздо более сильное негативное воздействие на российскую валюту оказывает дешевеющая нефть и неопределённость в геополитике, особенно в том, что касается урегулирования на Украине. Полагаем, что рубль на позитивных новостях может отыграть потери, так, сегодня на фоне растущей нефти российская валюта возобновила укрепление. До конца недели ожидаем по курсу доллара к рублю диапазон в 81-83 рубля, по курсу юаня 12,2-12,5 рубля", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре 2026 года составила 0,99% после 0,35% в сентябре, сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле. За январь-октябрь 2026 года цены выросли на 6,08%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-октябрь цены поднялись на 4,81%). Высокая инфляция в октябре была ожидаемой на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 октября.

Рост потребительских цен в октябре 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,09%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в октябре на 1,11%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2026 года ускорилась до 6,87% (аналитики ожидали 6,97%) с 6,35% на конец сентября.

Росстат опубликовал также данные по недельной инфляции с 17 по 23 ноября: рост потребительских цен в этот период составил 0,3% после роста на 0,19% с 10 по 16 ноября, 0,12% с 3 по 9 ноября. С начала месяца рост потребительских цен в стране к 23 ноября составил 0,6%, с начала года цены выросли к 23 ноября на 6,72%.

Из данных за 23 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 23 ноября ускорилась до 7,1% с 6,87% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17%, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Подъем цен на нефть продолжается вечером в четверг на опасениях по поводу сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Накануне нефть Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2%.

К 19:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,85% до $96,34 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на 1,66%, до 85,06 за баррель. Биржи в США в четверг закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 2 базисных пункта - до 14,01% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг остались на прежнем уровне - 14,04%, 14,2% и 14,52% годовых.