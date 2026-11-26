Индекс МосБиржи снизился к 2336 пунктам в отсутствие геополитических драйверов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, отсутствия ясности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию и эскалации конфликта; сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (январский фьючерс на нефть Brent превысил $96 за баррель).

Индекс МосБиржи опустился в район 2336 пунктов после утреннего локального роста выше 2364 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2336,54 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 896,25 пункта. Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Ростелекома" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,6%), но подросли акции "ФосАгро" (+1,6%), АФК "Система" (+0,7%), "Роснефти" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 ноября, составил 82,1265 рубля (-18,65 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -1% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%).

Американский миллиардер Тодд Боэли сообщил 25 ноября, что подписал соглашение с "ЛУКОЙЛом" о покупке консорциумом, в состав которого входит Американская корпорация международного финансового развития (DFC), международных активов "ЛУКОЙЛа". Как сказали Боэли и представитель DFC, сделка, заключенная по итогам длившихся более года переговоров, предусматривает обмен ценных бумаг "ЛУКОЙЛа" на сумму $10 млрд на международные активы компании. По условиям сделки с Боэли "ЛУКОЙЛ" получит в обмен на Lukoil Int. свои акции и акции других российских компаний, их заморозят на 5 лет или до отмены санкций.

"Московская биржа" по итогам третьего квартала 2026 года получила 20,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (17,3 млрд рублей), говорится в отчетности торговой площадки. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 17,9 млрд рублей.

Чистая прибыль Совкомбанка (-0,6%) за 10 месяцев 2026 года по РСБУ составила 100,02 млрд рублей против 18,96 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подорожали в четверг акции "ВК" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,1%), "РусАла" (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ (+0,2%) за 10 месяцев 2026 года по РСБУ составила 413,83 млрд рублей против 265,45 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка на сайте ЦБ.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре 2026 года составила 0,99% после 0,35% в сентябре, сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле. За январь-октябрь 2026 года цены выросли на 6,08%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-октябрь цены поднялись на 4,81%). Высокая инфляция в октябре была ожидаемой на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 октября.

Рост потребительских цен в октябре 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,09%), а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в октябре на 1,11%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2026 года ускорилась до 6,87% (аналитики ожидали 6,97%) с 6,35% на конец сентября.

Росстат опубликовал также данные по недельной инфляции с 17 по 23 ноября: рост потребительских цен в этот период составил 0,3% после роста на 0,19% с 10 по 16 ноября, 0,12% с 3 по 9 ноября. С начала месяца рост потребительских цен к 23 ноября составил 0,6%, с начала года цены выросли к 23 ноября на 6,72%.

Из данных за 23 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 23 ноября ускорилась до 7,1% с 6,87% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17%, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Пресс-секретарь президентаДмитрий Песков заявил в четверг, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли может претендовать на роль посредника в украинском урегулировании, выдвигая России ультиматумы. "Претендовать на роль посредников или на роль участников в переговорах в урегулировании очень сложно. Это, наверное, лишний раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя выдвинутое главой ЕК требование к России пойти на энергетическое перемирие.

"Россия ничего не должна, Россия должна обеспечить свои национальные интересы", - заявил Песков, отвечая на требование фон дер Ляйен.

Песков также сообщил, что европейцы официально не отказывались от приглашения российской стороны приехать в Москву, но никакой ясности по поводу их планов нет.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина пытается расширить географию конфликта, а атаками на суда в Финском заливе и в ливийском порту Бенгази - спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Она отметила, что Киев "пытаясь расширить географию конфликта, открыто стремится масштабировать этот конфликт и распространить его на морские акватории за пределами украинской территории".

"Своими безумными действиями глава киевской хунты сознательно пытается спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО, чтобы добиться неконтролируемой эскалации конфликта и окончательно торпедировать переговорный процесс по его урегулированию", - добавила Захарова.

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили необходимость сдержанности со стороны как России, так и Украины, чтобы не дать конфликту расшириться, говорится в заявлении, опубликованном Трампом. "Мы подробно обсудили важность того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или случайно могут привести к расширению конфликта", - написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что необходимо добиться завершения конфликта как можно скорее.

Также Трамп заявил, что во время встреч с президентом Владимиром Путиным в Китае говорил о необходимости прекратить "любую военную агрессию" в Европе. Он подчеркнул, что видит хорошую возможность урегулирования украинского конфликта. "Я искренне верю, что это вполне возможно", - заявил президент США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в сдержанном минусе, продолжая консолидацию немногим ниже краткосрочных сопротивлений в ожидании важных фундаментальных сигналов.

Нефть подорожала на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, продолжения атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и на танкеры в Ормузском проливе. Среднесрочно фьючерсы остаются в нисходящем тренде при положении Brent ниже сопротивления $97,5 за баррель.

На западных фондовых площадках наблюдались сдержанные покупки в рамках коррекции после падения накануне. Выходной день в США при этом способствует сокращению активности торгов. Индексы МосБиржи и РТС отошли от ближайший сопротивлений 2370 пунктов и 910 пунктов соответственно. Российский рынок пока не получает новых воодушевляющих сигналов в отношении переговоров по украинскому кризису, что наряду с ускорением потребительской инфляции в России в октябре создает тревожный фундаментальный фон. Пятница при этом будет интересным днем с точки зрения финансовых отчетностей: свои результаты по МСФО представят, в частности, "Газпром", "РусГидро", "Диасофт" (за 9 месяцев) и ВТБ (за 10 месяцев), отметила аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, индекс МосБиржи остается недалеко от минимумов более чем за полтора месяца. Давление на отечественные акции продолжает оказывать отсутствие каких-то подвижек по урегулированию украинского кризиса. Заявления официальных представителей России и США указывают на продолжение переговорного процесса, однако никакой конкретики по-прежнему нет, и до заключения реального мирного соглашения, судя по всему, еще очень далеко. Более того, стороны конфликта продолжают усиливать военные удары друг по другу, что может грозить дальнейшей эскалацией напряженности.

Последние данные Росстата об ускорении недельной инфляции снижают вероятность возобновления смягчения монетарной политики Банка России в предстоящие месяцы. На таком фоне инвесторы продолжают проявлять осторожность, в значительной степени игнорируя продолжающийся отскок цен на нефть и корпоративные новости, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи продолжает тестировать поддержку 2330 пунктов. В случае ее пробития снижение может продолжиться до отметки 2230 пунктов. В то же время индекс остается в зоне перепроданности, в связи с чем можно рассчитывать на формирование подъема с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 2440 пунктов, а при ее прохождении - далее до уровня 2500 пунктов, полагает Додонов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,3-2,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-0,8%).

Банк Кореи в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,25% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics и Bloomberg.

В четверг биржи США закрыты по случаю Дня благодарения.

На нефтяном рынке в четверг цены растут после локальной коррекции и торгуются на 2-недельных максимумах на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

К 19:00 п Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 1,8% до $96,32 за баррель (+3,5% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,6% до $85,02 за баррель (+2% в среду).

Поддержку рынку оказывают сообщения о новых подрывах судов в Ормузском проливе, а также опасения, связанные с атаками хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Накануне хуситы сообщили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Таннура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. По данынм КСИР, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

Минэнерго США накануне сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 44,94 млрд рублей (из них 5,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,57 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,99 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").