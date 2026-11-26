Греф считает, что на рынке ИИ есть пузырь, но мировой экономике он не угрожает

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Сбербанке видят пузырь на рынке искусственного интеллекта (ИИ), но пока не считают это угрозой для мировой экономики, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Что касается пузыря, на мой взгляд, он, конечно же, есть", - сказал Греф журналистам в кулуарах AI Journey.

"Видите, что произошла коррекция за последние две недели на мировом рынке. Очевидно, что скорость внедрения технологий отстает, и денежные потоки от внедрения технологий отстают от необходимых затрат на разработку технологий. Такая ситуация очень характерна для развития любой технологии. Она требует длительного цикла инвестиций", - пояснил глава Сбербанка.

Он назвал инвестиции в ИИ, которые сейчас делают разные страны, беспрецедентными. "В истории никогда еще ни в одну технологию таких инвестиций направлено не было. И технология настолько сложная, что требует инвестиций на очень разных уровнях", - сказал Греф.

Он отметил, что наблюдается дефицит специальных чипов (их производит ограниченное количество компаний и стран).

"В общем, первое бутылочное горлышко образуется. Стоимость чипов сегодня более чем в два-три раза дороже, нежели они должны стоить при нормальной рыночной ситуации. Соответственно разработчики моделей вынуждены покупать чипы по таким высоким ценам, и себестоимость производства моделей очень высока", - полагает руководитель Сбербанка.

Сейчас идет борьба за завоевание рынка, но ни одна из моделей пока не может обеспечить окупаемость вложений. "В этом смысле именно в этом сегменте считается, что и есть пузырь", - сказал Греф.

По его словам, хорошая новость состоит в том, что модели подешевели.

"С каждым годом модели и токены становятся все более дешевыми, и это гарантирует то, что технология станет доступной и она сможет совершить существенное развитие, существенный переворот буквально во всех сферах человеческой жизни, бизнеса, государственного управления", - считает глава Сбербанка.

Он добавил, что это хорошая новость для тех, кто внедряет модели искусственного интеллекта, но не для тех, кто их создает.

"Кому-то технология дает возможность повышать производительность, зарабатывать большие деньги. Изобретателям технологий пока это невозможно, это недоступно. И там как раз формируется этот самый пузырь", - сказал Греф.

"Мы посчитали, мы пока не видим какой-то серьезной угрозы для макроэкономики Соединенных Штатов, для мировой макроэкономики. Вот такое мягкое сбивание пузыря, которое мы сейчас видим, скорее всего, этим все и ограничится", - подчеркнул он.

По мнению руководителя Сбербанка, речь о кризисе в настоящее время не идет.

"Мы пока не видим такой проблемы. Рынок упал. Это скорее можно называть корректировкой, но не финансовым обвалом. Мы не видим оснований для того, чтобы это действительно повлекло полноценный финансовый кризис", - заявил Греф.