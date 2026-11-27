Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением фондовых индексов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует вялую динамику в отсутствие важных для рынка внутренних и внешних новостей, в том числе относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2334,91 пункта (-0,06%), индекс РТС - 895,64 пункта (-0,06%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3%.

Подешевели акции АФК "Система" (-3%), "Аэрофлота" (-1,1%), ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "ИКС 5" (-0,4%), МКПАО "ВК" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Т-Технологий" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "АЛРОСА" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%).

Вместе с тем подорожали акции "Полюса" (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "РусАла" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились в связи с праздничным днем в США (День благодарения).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует заметный рост (+1,6%), что говорит о вероятном доминировании позитивных настроений на фондовых биржах США 27 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга, Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,2-3,6%.

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