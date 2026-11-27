ЕАБР может выделить $75 млн на развитие автомобилестроения в Узбекистане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития сообщил, что планирует выделнить $75 млн на создание комплекса мелкоузловой сборки гибридных и электрических автомобилей китайских марок в Узбекистане.

"Портфель инициатив включает создание комплекса мелкоузловой сборки автомобилей в Джизакской области стоимостью $94 млн, развитие научно-исследовательского центра и разработку легкового автомобиля под национальным брендом Dost, а также создание складского комплекса класса "А" площадью около 100 тысяч кв. м. Банк рассматривает возможность выделения $75 млн", - отметил ЕАБР.

Проект реализует компания ADM Jizzakh, входящая в группу ADM Global, которая развивает автомобильный бизнес в Узбекистане.

В рамках проекта компания планирует формирование собственной научно-исследовательской и инженерной площадки. В этой связи ЕАБР и ADM Jizzakh подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие научно-технологического потенциала автомобильной промышленности страны. Партнерство предусматривает содействие созданию научно-исследовательского центра, внедрение передовых инженерных технологий и разработку демонстрационного автомобиля на базе производственных мощностей ADM Jizzakh.

Группа компаний ADM Global была основана в 2014 году и специализируется на дистрибуции, локальном производстве, продаже, гарантийном и послегарантийном обслуживании легковых и коммерческих автомобилей, услугах логистики, лизинга, а также на продаже запчастей и аксессуаров. В настоящее время дилерская сеть насчитывает более 115 центров продажи различных брендов по всей территории Узбекистана. Холдинг сотрудничает с такими автомобильными брендами, как Kia, Chery, Haval, Tank, Changan, Hyundai Truck & Bus.

ЕАБР - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. На конец июня 2026 года в портфеле ЕАБР находилось 348 проектов с общим объемом инвестиций $22,1 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев на этой неделе сообщил, что на его встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества и страновая стратегия банка на 2027-2031 годы. Ходжаев отмечал, что ЕАБР может к 2031 году выделить до $3 млрд на проекты в Узбекистане, в том числе не менее $500 млн в 2027 году. По его словам, совокупная стоимость потенциальных проектов в Узбекистане, определенных совместно с ЕАБР, превышает $4 млрд.