Экспорт российских пряностей за 10 месяцев увеличился на 27%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия за десять месяцев экспортировала 674 тонны смесей пряностей, в том числе карри, что на 27% больше, чем годом ранее. Выручка от экспорта выросла на 34%, до рекордных $2,5 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Лидером среди покупателей стала Белоруссия, куда было отправлено приправ на $1,8 млн. В число ключевых импортеров этой продукции также вошли Казахстан, Узбекистан и Грузия.

"Сейчас Россия демонстрирует рекордные темпы вывоза смесей пряностей за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум за этот период по весу был зафиксирован в 2021 году (987 тонн), по стоимости - в 2019 году ($1,8 млн)", - сообщает центр.

В России выращивают такие пряные травы, как кориандр, укроп, фенхель, пажитник, тмин, анис, ажгон, бадьян и другие.