Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню, несмотря на рост котировокнефти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - На открытии торгов пятницы на "Московской биржи" рубль дешевеет к юаню, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Определенную поддержку рублю продолжает оказывать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность. 30 ноября им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

За первую минуту торгов юань подорожал на 5,85 копейки, до 12,343 рубля. При этом юань оказался на 2,46 копейки дороже уровня действующего официального курса."

Валютный рынок в эти дни движется в боковике, продажи в налоговую неделю балансируют покупку ЦБ юаней на внутреннем рынке. Резких значительных колебаний курса на предстоящих торгах не ожидаем", - сказал "Интерфаксу" директор департамента казначейских и торговых операций Инбанка Дмитрий Кулаков.

Нефть дорожает в пятницу на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Ряд событий на этой неделе усилил геополитические опасения и привел к увеличению премии за риск, связанный с ситуацией в регионе.

К 9:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,83% до $97,34 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3,06%, до $86,23 за баррель. Основные торги WTI в четверг не проводились, поскольку биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Страны ОПЕК+, которые проведут онлайн-встречу в предстоящее воскресенье, рассматривают возможность продления текущих квот на добычу нефти на январь 2027 года в связи с неопределенностью, связанной, в частности, с ближневосточным конфликтом, передает Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.