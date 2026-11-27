Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (дорожают металлы, январский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей остается геополитическая неопределенность относительно дальнейших переговоров по украинскому урегулированию.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2340,72 пункта (+0,2%), индекс РТС - 897,92 пункта (+0,2%). Из индексных бумаг лидируют в росте акции "Полюса" (+1,8%), "Норникеля" (+1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+1%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составляет 82,1265 руб. (-18,65 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "Газпрома" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-2,6%), ВТБ (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), "ИКС 5" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в украинском урегулировании заинтересованы не только Россия и Украина, но и НАТО. "Я думаю, Путин хотел бы прекращения войны. Я так считаю. И для танго нужны двое", - заявил Трамп во Флориде во время общения с военными в День благодарения. "Я думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось. НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось", - отметил он.

Также Трамп считает, что формат "Большой семерки" менее интересен, чем "Большая восьмерка", в которую входила и Россия. "G8 - более мощный формат, чем G7", - сказал Трамп, отвечая на вопросы военных. Он добавил, что на саммитах G7 "они обсуждают только Россию".

Трамп в очередной раз предположил, что если бы РФ не исключили из G8, "то может быть, не было бы войны (на Украине - ИФ)". Формат G8 был приостановлен в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Странам ЕС не удалось прийти к согласию по выделению Украине кредита в размере 45 млрд евро, несмотря на поддержку многих стран, обсуждения продолжатся в декабре, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. "Мы также обсудили предложение Еврокомиссии о дополнительной помощи Украине. 24 страны поддержали предложение, одна из них, Болгария, примет участие только в невоенном компоненте с фокусом на регионах, где есть ее национальное меньшинство", - заявил он в ходе пресс-конференции. Кошта отметил, что страны продолжат обсуждение этого вопроса на следующем саммите ЕС в декабре.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что лидеры на саммите ЕС так и не смогли договориться о выделении Украине кредита. "Согласия все еще нет", - приводит его слова Politico. При этом Мерц отметил, что по его мнению, такие решения в дальнейшем должны приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством.

В состав ЕС входят 27 стран. Для одобрения финансовой помощи требуется согласие всех членов Евросоюза.

Лидеры рассматривали предложение Европейской комиссии от 18 ноября, предусматривающее выделение Украине финансовой помощи в размере до 45 млрд евро в 2027 году в дополнение к программе кредитной поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы, объем которой составляет 90 млрд евро.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2370 пунктов и 910 пунктов соответственно, рынок пока не получает новых воодушевляющих сигналов в отношении переговоров по украинскому кризису, что наряду с ускорением потребительской инфляции в РФ создает тревожный фундаментальный фон. Пятница будет интересным днем с точки зрения финансовых отчетностей: свои результаты за 9 месяцев по МСФО представят "Газпром", "РусГидро", "Диасофт", за 10 месяцев по МСФО отчитается ВТБ.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, индекс МосБиржи остается недалеко от минимумов более чем за полтора месяца. Давление на отечественные акции продолжает оказывать отсутствие каких-то подвижек по урегулированию украинского кризиса. Заявления официальных представителей РФ и США указывают на продолжение переговорного процесса, однако никакой конкретики по-прежнему нет, и до заключения реального мирного соглашения, судя по всему, еще очень далеко. Более того, стороны конфликта продолжают усиливать военные удару друг по другу, что может грозить дальнейшей эскалацией напряженности.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи находится вблизи поддержки 2330 пунктов. В случае ее пробития снижение может продолжиться до отметки 2230 пунктов. В то же время индекс остается в зоне перепроданности, в связи с чем можно рассчитывать на формирование подъема с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 2440 пунктов, а при ее прохождении - далее до уровня 2500 пунктов, считает Додонов.

Фондовые рынки в США и Азии

В США накануне биржи были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 4,4%, китайский Shanghai Composite - на 3,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,9-2,9% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $97,34 за баррель (+0,8% и +2,1% в четверг), январская цена фьючерса на WTI - $86,24 за баррель (+3,1% к уровню среды).

Ряд событий на этой неделе усилил геополитические опасения и привел к увеличению премии за риск, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке.

Так, в среду стало известно об ударах поддерживаемых Ираном хуситов по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Танура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами и загорелись в Ормузском проливе недалеко от оманского порта Эль-Хасаб. Согласно заявлению, одно судно - супертанкер - перевозило более 2 млн баррелей нефти. Оба судна отключили навигационные системы и пытались пройти через Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном.

Страны ОПЕК+, которые проведут онлайн-встречу в предстоящее воскресенье, рассматривают возможность продления текущих квот на добычу нефти на январь 2027 года в связи с неопределенностью, связанной, в частности, с ближневосточным конфликтом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.