Киргизия планирует построить ЛЭП для импорта электроэнергии из Китая

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго Киргизии планирует в декабре 2027 года ввести в эксплуатацию трансграничную высоковольтную линию электропередачи для импорта электроэнергии из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне в Циндао состоялась встреча министра энергетики Киргизии Алтынбека Рысбекова и главы Государственного управления энергетики Китая Ван Хунчжи в рамках первого заседания киргизско-китайской рабочей группы по электроэнергетике.

"Стороны уделили особое внимание вопросам соединения энергетических систем двух стран, строительства трансграничной линии электропередачи для импорта электроэнергии из Китая в Кыргызстан, а также обеспечения электроэнергией индустриального парка в приграничной зоне", - говорится в сообщении.

Минэнерго Киргизии практически завершило разработку вопросов финансирования строительства соответствующей энергетической инфраструктуры.

В мае 2023 года Минэнерго Киргизии и китайская электротехническая компания ТВЕА подписали соглашение о сотрудничестве по строительству высоковольтной линии электропередачи 220-500 кВ. Тогда строительство планировалось для экспорта электроэнергии из Киргизии с учетом планов по вводу крупных ГЭС, солнечных и ветряных станций.

Киргизия сталкивается с сезонным дефицитом электроэнергии. По оценке кабмина, в 2026 году импорт электроэнергии составит 4,1 млрд кВт.ч при общем прогнозируемом объеме потребления 19,6 млрд кВт.ч.