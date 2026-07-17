В Киргизии произошло массовое отключение электроэнергии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Массовое отключение электроэнергии в Киргизии произошло из-за аварии на двух высоковольтных линиях электропередачи напряжением 220 киловатт, сообщает в пятницу пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

По данным компании, аварийно отключились линии "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу". В результате автоматически сработала система отключения нагрузки, что привело к перебоям с электроснабжением в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областях республики.

В настоящее время специалисты ОАО "НЭСК" проводят работы по поэтапному восстановлению электроснабжения. Причины технологического нарушения устанавливаются.

В пресс-службе министерства энергетики Киргизии позднее в пятницу заявили: "Произошла крупная системная авария во внешней сети (транзитной линии), из-за чего сработала автоматическая защита. Нарушение произошло на одной из ключевых высоковольтных линий электропередачи, связывающих энергосистему".

В киргизских СМИ сообщали, что отключения электричества в Бишкеке начали наблюдаться с 13:00 (10:00 по московскому времени), через полчаса началось поэтапное восстановление электроснабжения.

В Бишкеке из-за блэкаута частично перестало функционировать водоснабжение.

По данным мэрии, в связи с аварийным отключением электроэнергии была временно приостановлена работа водозаборных сооружений, вследствие чего прекращена подача воды в некоторых районах города. Возобновление подачи воды будет осуществляться поэтапно после восстановления электроснабжения.