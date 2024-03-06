В Киргизии могут ввести утренние и вечерние отключения электроэнергии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Киргизии могут ввести утренние и вечерние отключения электроэнергии из-за снижения мощности в связи с ремонтными работами в энергосистеме, предупредило Минэнерго.

"В связи с ремонтными работами в энергосистеме Киргизии возникнет дефицит электроэнергии в 290 МВт, и будет необходимо ввести временные ограничения на использование электроэнергии. Ограничения могут быть введены в часы пик утром и вечером", - сообщили в пресс-службе ведомства.

С 5 марта началась реконструкция Уч-Курганской ГЭС. Завершение работ намечено на 16 ноября. В связи с этим текущая мощность электростанций снизится на 290 МВт.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что существует угроза критического снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище.

"Сейчас уровень воды в Токтогульском водохранилище составляет 7,753 млрд кубометров, в прошлом году в это время было 8,035 млрд. Из-за большого потребления работает системная автоматика ограничения нагрузки. В этом году из-за дисбаланса она работает в часы вечернего максимума. Поэтому в некоторых районах возможны регулировочные мероприятия - отключения света", - отметили в пресс-службе.