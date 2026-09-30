Минцифры РФ предлагает ввести ответственность за групповое дропперство

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством разработало законопроект, который вводит уголовную ответственность за дропперство, совершенное группой лиц или по предварительному сговору.

Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов в среду для общественного обсуждения, которое завершится 15 октября.

Документ предлагает дополнить ст. 187 УК РФ пунктом 7, согласно которому деяния, предусмотренные частями 5 или 6 этой статьи (дропперство и дроповодство), совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

В пояснительной записке к проекту сказано, что "целью законопроекта является комплексное совершенствование мер, направленных на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)". "Законопроект направлен на реализацию третьего "пакета мер" борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием ИКТ", - уточняется в записке.

В пояснительной записке также сказано, что ФЗ от 24 июня 2025 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в статью 187 УК РФ" эта статья была дополнена частями с 3 по 6 и примечаниями 1 - 4, "установившими самостоятельную уголовную ответственность за противоправные действия, связанные с деятельностью "дропперов" и "дроповодов"". "Вместе с тем действующая редакция статьи 187 УК РФ не обеспечивает надлежащей дифференциации уголовной ответственности за совершение рассматриваемых деяний в соучастии", - считают авторы законопроекта.

В среду Минцифры РФ представило третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0" для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, которое продлится до 15 октября. В него вошли около 20 новых мер по борьбе с кибермошенниками.

Первый законодательный пакет из примерно 30 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, так называемый "Антифрод 1.0", был принят в 2025 году. Второй пакет мер - "Антифрод 2.0", содержащий около 20 инициатив, был принят в июне этого года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что с начала 2026 года число случаев мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий снизилось на треть.