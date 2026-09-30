Поиск

Минцифры РФ предлагает ввести ответственность за групповое дропперство

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством разработало законопроект, который вводит уголовную ответственность за дропперство, совершенное группой лиц или по предварительному сговору.

Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов в среду для общественного обсуждения, которое завершится 15 октября.

Документ предлагает дополнить ст. 187 УК РФ пунктом 7, согласно которому деяния, предусмотренные частями 5 или 6 этой статьи (дропперство и дроповодство), совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

В пояснительной записке к проекту сказано, что "целью законопроекта является комплексное совершенствование мер, направленных на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)". "Законопроект направлен на реализацию третьего "пакета мер" борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием ИКТ", - уточняется в записке.

ЭкономикаСотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансомСотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансомЧитать подробнее

В пояснительной записке также сказано, что ФЗ от 24 июня 2025 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в статью 187 УК РФ" эта статья была дополнена частями с 3 по 6 и примечаниями 1 - 4, "установившими самостоятельную уголовную ответственность за противоправные действия, связанные с деятельностью "дропперов" и "дроповодов"". "Вместе с тем действующая редакция статьи 187 УК РФ не обеспечивает надлежащей дифференциации уголовной ответственности за совершение рассматриваемых деяний в соучастии", - считают авторы законопроекта.

В среду Минцифры РФ представило третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0" для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов, которое продлится до 15 октября. В него вошли около 20 новых мер по борьбе с кибермошенниками.

Первый законодательный пакет из примерно 30 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, так называемый "Антифрод 1.0", был принят в 2025 году. Второй пакет мер - "Антифрод 2.0", содержащий около 20 инициатив, был принят в июне этого года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что с начала 2026 года число случаев мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий снизилось на треть.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

В ярославском селе из-за пожара на производстве пиротехники повреждены 22 МКД

Путин заявил о необходимости сбалансированного и реалистичного федерального бюджета

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

 Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

 Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

Брянский губернатор сообщил о 12 пострадавших от атаки БПЛА в Трубчевске

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

 Володин избран председателем Госдумы девятого созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12021 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов