Компании начнут платить в РФ технологический сбор на электронику с декабря

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Компании начнут платить технологический сбор в отношении отдельных видов радиоэлектроники с декабря текущего года, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Этим документом, который вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования - 27 декабря, утверждены правила исчисления техсбора, определен порядок его уплаты, а также возврата переплат.

Ранее, в октябре, Минпромторг России утвердил приказ, устанавливающий размер техсбора в отношении отдельных видов радиоэлектроники, а именно ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. Ставки сбора дифференцированы в зависимости от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в Справочник товарных знаков и моделей.

"На первом этапе сбор распространяется только на продукцию, для которой уже действует обязательная маркировка: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты, - говорится в материалах Минпромторга. - Ставки первого этапа минимальны: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук при наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Это около одного процента стоимости устройства и в 10-20 раз ниже предельного размера сбора, установленного законом".

В приказе Минпромторга базовая ставка техсбора для ноутбуков определена в 746 рублей/ед., при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки - 500 рублей, при их отсутствии - 992 рубля. Для смартфонов - 373 рубля (базовый вариант), 250 рублей и 496 рублей соответственно.

В отношении проводных телефонов с беспроводной трубкой техсбор определен в 149 рублей (100 рублей и 198 рублей в зависимости от наличия сведений в системе маркировки), для сотовых аппаратов - 75 рублей (50 рублей и 100 рублей), для прочих телефонных аппаратов - 37 рублей (25 рублей и 49 рублей).

"Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено, - отмечается в сообщении пресс-службы Минпромторга. - У компаний было время на подготовку".

В материалах министерства отмечается, что исчисление размера техсбора происходит автоматически, с использованием системы маркировки и государственной информационной системы промышленности (ГИСП): "Компания подаёт в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, как делает это сейчас. На его основании ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет её плательщику".

Как сообщалось, введение в РФ технологического сбора предусмотрено утвержденными в ноябре 2025 года поправками к закону "О промышленной политике в РФ", согласно которым техсбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию или производством внутри страны электронной компонентной базы (ЭКБ, электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. Перечни продукции для взимания сбора, как и размер платежей, утверждает правительство РФ. Согласно закону, максимальный размер платежа в рамках промсбора не должен превышать 5 тыс. рублей.