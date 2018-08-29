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Экономика

Инфраструктурным монополиям собрались дать послабления по выплате дивидендов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чиновники обсуждают подходы к дивидендной политике инфраструктурных монополий с учетом их потребности в деньгах для финансирования инвестиционных проектов. До 5 сентября Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Минэнерго и ФАС должны согласовать свои предложения по "совершенствованию дивидендной политики" федеральных инфраструктурных монополий с учетом "безусловного финансового обеспечения" их инвестпрограмм, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на поручение по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа.

Темой совещания было логистическое обеспечение экспорта угля, поручение следует рассматривать с точки зрения инфраструктурного обеспечения развития этого сектора, сказал источник газеты в госорганах.

Между тем, другой источник отметил что предложение будет проработано не только по РЖД (компания попросила освободить ее от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в очередной раз с этой идеей глава монополии Олег Белозеров выступил на недавнем заседании президентской комиссии по ТЭК, на которой обсуждалось снятие инфраструктурных ограничений для экспорта угля), но и по другим инфраструктурным компаниям, в том числе по "Россетям" и "Транснефти". При этом вопрос "будет упираться в позицию Минфина".

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