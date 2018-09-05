Минфин высказался против послаблений по выплате дивидендов для инфраструктурных монополий

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России, исполняя требование протокола совещания от 13 августа у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова, изложил на бумаге свою позицию по вопросу о размере дивидендов инфраструктурных монополий.

По итогам августовского совещания Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Минэнерго и ФАС получили поручение к 5 сентября согласовать свои предложения по "совершенствованию дивидендной политики" федеральных инфраструктурных монополий с учетом "безусловного финансового обеспечения" их инвестпрограмм. Темой совещания у Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа было логистическое обеспечение экспорта угля. При этом источник "Коммерсанта" говорил, что предложение будет проработано не только по РЖД (компания предлагает освободить ее от выплаты дивидендов на обыкновенные акции), но и по другим инфраструктурным компаниям, в том числе по "Россетям" и "Транснефти" .

На словах эту тему уже прокомментировал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. "Минфин и финансово-экономический блок правительства занимают последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Такая дивидендная политика не должна вести к сокращению инвестпрограмм. Ресурсы для их реализации - как повышение эффективности инвестпроектов, так и оптимизация структуры источников финансирования, в частности, использование оставшейся после выплаты дивидендов прибыли в сочетании с привлечением заемных средств на рыночных условиях ", - сказал Силуанов журналистам 30 августа.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в ответе официальном на поручение Минфин изложил примерно те же самые аргументы.

"В целях обеспечения равных условий ведения бизнеса и повышения качества управления компаниями с госучастием, в том числе при реализации инвестпроектов, необходимо использовать единый подход к дивидендной политике всех АО, акции которых находятся в федеральной собственности, а именно - соблюдение минимальных требований по дивидендным выплатам в размере 50% чистой прибыли по МСФО. При этом отмечаем, по мнению Минфина, выплата дивидендов АО с госучастием в указанном объеме не должна приводить к сокращению их инвестпрограмм за счет повышения эффективности инвестпроектов, а также за счет оптимизации структуры источников их финансирования, в частности, за счет привлечения заемных средств на рыночных условиях", - написал Минфин.

"Учитывая изложенное, подход, предполагающий увязку дивидендных выплат с финансовым обеспечением инвестиционных программ компаний-субъектов естественных монополий, не может быть поддержан", - констатировало ведомство.