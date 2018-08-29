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Экс-министр транспорта Соколов назначен гендиректором "Группы ЛСР"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов назначен генеральным директором ПАО "Группа "ЛСР".

"Совет директоров "Группы ЛСР" избрал генеральным директором общества Соколова Максима Юрьевича сроком на 3 года", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, совет директоров избрал председателем совета Андрея Молчанова, заместителем председателя совета - Дмитрия Гончарова, председателем комитета по стратегии и инвестициям совета директоров - Андрея Нестеренко.

Совет директоров "Группы ЛСР" также определил состав правления ПАО, в него вошли семь человек: Галина Волчецкая, Юрий Ильин, Василий Кострица, Дмитрий Кутузов, Леонид Сорокко, Евгений Яцышин и Соколов (председатель правления).

Срок полномочий правления общества - с 31 августа 2018 года и до избрания нового состава правления общества.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.

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Теги: Группа ЛСР, Максим Соколов
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