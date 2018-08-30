Счетная палата будет делать обзоры работы чиновников, утоляя информационный голод общества

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Задачей Счетной палаты является ведение независимого мониторинга всех целей и фактических результатов работы исполнительной власти, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете "Коммерсантъ".

"В ближайшие дни выйдет заключение Счетной палаты на выполнение сводного доклада о госпрограммах и об исполнении бюджета за 2017 год. Мы в этом документе откроем чуть более широкую, чем обычно, картину исполнения прежних целей, но все-таки это будет заключение на базе цифр правительства. Но в дальнейшем наша задача - вести независимый мониторинг всех целей и фактических результатов работы исполнительной власти. В стране должен появиться источник такой информации кроме Росстата. И этот источник должен владеть дополнительными методиками оценки и объяснения. Он должен давать обзоры происходящего", - подчеркнул Кудрин.

Он также отметил, что "общество должно видеть, что сделало правительство, министр, администрация. Голод на такого рода информацию есть у всех".

"Это важная часть государственной информполитики в целом", - заявил глава Счетной палаты.