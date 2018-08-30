В "РЖД" собрались построить на БАМе 15-километровый Северомуйский тоннель-2

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство России и ОАО "РЖД" прорабатывают строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным издания, технико-экономическое обоснование Северомуйского тоннеля-2 должно быть подготовлено к 20 декабря. По итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа разработку поручено обеспечить Минтрансу, Минэкономразвития, ОАО "РЖД" и Совету потребителей "РЖД". В ОАО "РЖД" и Минтрансе от комментариев "Ъ" отказались.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров, чьи слова приводит "Ъ", отметил на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа, что существующий Северомуйский тоннель - "бутылочное горлышко на БАМе". "Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов", - сказал он. Однако, по его словам, на постройку нового тоннеля протяженностью в 15 км понадобится около десяти лет.

По данным Белозерова, сейчас Северомуйский тоннель - самый длинный на железных дорогах РФ (15,3 км) - пропускает 16 пар поездов в сутки. Источник в отрасли в беседе с "Ъ" отметил, что фактически грузопоток через тоннель больше, так как узкие места можно пройти пакетным графиком. Действует также и Северомуйский обход БАМа, но через него пропускают только порожние составы.

Собеседник "Ъ" подчеркнул, что постепенно решить проблему "бутылочного горлышка" на БАМе не получится, необходимы масштабные работы по расширению тоннеля, которое в дальнейшем может обеспечить прирост провозной способности порядка 30-50 млн тонн в год. "Вопрос - будут ли те миллионы тонн, сколько они будут стоить и сколько будет длиться строительство, - сказал он в беседе с изданием. - И если, потратив 300-500 млн рублей на проектирование, можно получить четкий ответ, это практично, так бы поступил любой частный инвестор". Другой собеседник "Ъ" отметил, что развитие БАМа и дальнейший выход на Сахалин зависит от проекта порта на острове, по которому еще нет ясности с потенциальными инвесторами и номенклатурой грузов, распределением грузопотоков между портами Дальнего Востока.

Как отмечает "Ъ", стоимость строительства Северомуйского тоннеля-2 в документах не приводится, однако один из источников издания оценил проект на сумму порядка 100 млрд рублей, а другой источник заметил, что затраты могут варьироваться в зависимости от проекта. Собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией, сообщил, что ОАО "РЖД" планирует начать стройку не ранее 2025 года, если темпы роста экспорта угля сохранятся к тому моменту.