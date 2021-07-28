Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

РЖД ликвидировали одно из "барьерных мест" в западной части БАМа вблизи Байкала

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

ОАО "Российские железные дороги" в пять раз повысят пропускную способность Байкальского тоннеля, расположенного в западной части Байкало-Амурской магистрали.

"Ввод в строй второго пути на участке Дельбичинда (Иркутская область - ИФ) - Дабан (Бурятия - ИФ) позволит увеличить (трафик - ИФ) с 17 до 85 пар поездов в сутки", - сообщили РЖД.

Новый путь проложен в самостоятельном тоннеле в 35 метрах от уже эксплуатируемого. Объект является "важнейшим" в программе по модернизации БАМа и Транссиба, подчеркивает монополия.

"Это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на "восточном полигоне", для реализации транзитного потенциала России. Дополнительный импульс получит экономика ряда регионов Сибири и Дальнего Востока", - отметил президент РФ.

"После запуска тоннеля сразу же выйдем на 33, а в течение пяти месяцев создадим потенциал до 85 пар", - уточнил глава компании Олег Белозеров в ходе церемонии начала движения по новому объекту.

В справке Кремля, распространенной по случаю мероприятия, говорится, что провозная способность участка после запуска тоннеля в эксплуатацию увеличится в 2,5 раза – с 13,2 млн до 32,4 млн тонн грузов в год.

Строительно-монтажные работы были начаты в 2014 г. Тоннелестроителями пройдено почти 6,7 км толщи Байкальского хребта. Глубина заложения достигает 300 метров. На время строительства движение по существующему тоннелю не прекращалось, отмечают "Российские железные дороги".

"Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 г., является одним из самых "узких" мест на Байкало-Амурской магистрали. Обеспечить рост перевозок было бы невозможно без двухпутного следования поездов через Байкальский хребет. С открытием нового тоннеля теперь поездам не придется простаивать в ожидании пропуска встречных составов", - говорится в справке Кремля.

Проходка велась горнопроходческим щитом Lovat, который ранее использовался при строительстве железно- и автодорожных тоннелей на трассе Адлер - Красная Поляна в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи.

Сейсмичность участка составляет 9 баллов, что требовало особого подхода к надежности сооружения. Для уменьшения вибрации в тоннеле уложен бесстыковой путь, а в его основание – специальные демпфирующие маты. Состояние объекта контролируется специальными датчиками.