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Экономика

Суд арестовал акции "Росгосстраха" на 7 млрд руб. по иску Промсвязьбанка к НПФ "Будущее"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа арестовал принадлежащие НПФ "Будущее" акции "Росгосстраха" на сумму 7,06 млрд рублей, следует из резолютивной части постановления суда.

Арест наложен на бумаги на сумму в пределах исковых требований Промсвязьбанка к "Будущему" - 8,26 млрд рублей. Суд рассматривал кассационную жалобу Промсвязьбанка на ранее принятое решение Арбитражного суда Москвы.

"Данные меры являются беспрецедентными и находятся вне правового поля. В частности, указанные меры нарушают 75-ФЗ, а именно прямой запрет на применение обеспечительных мер, в том числе ареста имущества, в отношении активов, в которые инвестированы пенсионные накопления", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе НПФ "Будущее". Представитель фонда отметил, что НПФ "Будущее" продолжит бороться за свои права в рамках судебного разбирательства с целью защитить интересы застрахованных лиц.

"Акции, принадлежащие НПФ "Будущее", составляют менее 3% от общего количества акций СК "Росгосстрах". Арбитражный суд наложил на указанные акции арест, решение о конечной принадлежности акций не принято. В любом случае, поскольку речь идет о незначительном количестве акций, они никак не влияют на деятельность или стратегию нашей компании", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росгосстраха".

Иск Промсвязьбанка был подан 22 января 2018 года. Ответчиками по нему выступают Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые до санации контролировали банк, НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие", НПФ "Будущее", а также их управляющие компании - "УК Управление инвестициями", УК EG Capital Partners и IQG Asset Management (прежнее название "ЕФГ Управление активами"). Третьими лицами по иску значатся ЦБ РФ, "Московская биржа" и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

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Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Промсвязьбанке, иск заявлен о признании недействительными сделок с акциями ПАО "Промсвязьбанк", которые акционеры банка продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до введения в банк временной администрации.

В банке утверждают, что указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

До введения временной администрации в Промсвязьбанк НПФ "Будущее" владел 10% его акций, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. Временная администрация была введена 15 декабря 2017 года, а днем ранее эти пенсионные фонды продали акции банка на "Московской бирже" и купили его облигации. По биржевым котировкам акций Промсвязьбанка на 14 декабря рыночная цена 10%-ного пакета акций банка составляла 8,2 млрд рублей.

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Теги: Росгосстрах, Промсвязьбанк

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