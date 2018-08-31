Минэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банков

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало законопроект, наделяющий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функциями единого ликвидатора, рассказали агентству "Интерфакс" два источника в финансово-экономическом блоке правительства.

Руководство АСВ в прошлом году заявило, что хочет ускорить процесс ликвидации банков и повысить его эффективность, отказавшись от согласования с кредиторами всех процедур реализации имущества и изменив формат торгов. Нововведения позволили бы сократить процедуру ликвидации банка с четырех лет до 1-1,5 лет, говорил глава госкорпорации Юрий Исаев.

В июле этого года Минфин опубликовал для обсуждения проект поправок в закон о банкротстве, вводящий институт единого корпоративного ликвидатора финансовых организаций (банков, НПФ и страховых организаций) и возлагающий соответствующие полномочия на АСВ.

Сейчас помимо АСВ ликвидационные процедуры осуществляют также аккредитованные при Банке России арбитражные управляющие (в частности, на 1 мая на них приходилось около 5% от общего числа ликвидируемых кредитных организаций). Разработчики законопроекта отмечали, что эффективность АСВ при ликвидации финансовых организаций выше, чем у арбитражных управляющих. Кроме того, в ряде НПФ выявлены случаи затягивания процесса ликвидации, проводимого без АСВ. "Введение института единого ликвидатора финансовых организаций позволит унифицировать все проводимые в ходе ликвидации таких организаций процедуры и существенно повысить их эффективность", - говорилось в пояснительной записке к документу.

Замечания Минэкономразвития

Как рассказал собеседник агентства, Минэкономразвития не ясны основания предоставления АСВ преференций перед другими лицами при осуществлении ликвидационных процедур. Кроме того, у министерства есть ряд вопросов к отдельным положениям законопроекта - в части наделения АСВ правом как временной администрации отказывать в исполнении сделок, а также в части установления требований кредиторов до возбуждения процедуры банкротства финансовой организации без надлежащей процедуры заявления и рассмотрения возражений.

Негативный эффект, по мнению Минэкономразвития, также может иметь принятие поправок, предусматривающих сокращение и изменение источников раскрытия информации. Это может затруднить получение информации для кредиторов, в том числе физлиц.

Кроме того, по словам собеседника агентства, Минэкономразвития считает необоснованным предусмотренное законопроектом создание паевых инвестфондов на основе не проданного имущества должника. Министерство также не поддержало предложенный в документе новый механизм торгов имуществом должника, указав, что им уже разработан проект закона, совершенствующий процедуру реализации имущества при банкротстве.

Учитывая объем и характер этих замечаний, Минэкономразвития не поддерживает законопроект в представленной редакции, сообщил источник.

По словам другого источника в финансово-экономическом блоке правительства, Минэкономразвития не поддержало законопроект, так как его положения в существенной части повторяют положения законопроекта, ранее разработанного министерством и представленного на рассмотрение правительства. "Кроме того, предложения не были поддержаны в связи с наличием замечаний, в том числе технического характера", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минэкономразвития.