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ЦБ РФ отозвал лицензию у Аксонбанка

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аксонбанка, говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ отмечает, что основным направлением банка было финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

"В настоящее время ссудной задолженностью компаний (связанных с собственником банка - ИФ) сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля Аксонбанка, что привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества", - говорится в сообщении регулятора, при этом фактически единственным источником фондирования вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства.

Банк России подчеркивает, что в сложившейся ситуации собственник кредитной организации самоустранился от решения возникших проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации деятельности банка.

ЦБ семь раз в течение последнего календарного года применял в отношении Аксонбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз - запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В Аксонбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Аксонбанк - участник системы страхования вкладов.

По данным ЦБ на 20 июня, через ООО "НФК" 99,5% банка принадлежит Андрею Озерову, оставшиеся 0,5% - его дочери Александре Озеровой.

Аксонбанк по итогам второго квартала 2018 года занимает 284-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 285-е место в банковской системе РФ.

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Теги: ЦБ РФ, Аксонбанк

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