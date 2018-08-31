Ford отказался от плана поставок автомобилей Focus в США из Китая

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отказался от намерения поставлять автомобили модели Focus в США из Китая со следующего года в связи с тем, что этот план стал нецелесообразным после введения Штатами в июле 2018 года 25%-ных пошлин на импортируемые из КНР машины.

Ford планировал начать поставки новой модели Focus из Китая во второй половине 2019 года.

С учетом введенных Штатами пошлин, этот план потерял целесообразность с экономической точки зрения, заявил глава североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра.

"Новые тарифы привели бы к существенному росту наших расходов, - заявил Галхотра в ходе телефонной конференции с журналистами в пятницу. - Мы можем найти нашим ресурсам более выгодное применение"

Ford прекратил производство автомобилей Focus в США в этом году, в июне автопроизводитель сообщил, что поставки этой модели на американский рынок будут осуществляться из Китая.

Решение Ford отказаться от плана импорта автомобилей Focus из Китая означает, что эта модель больше не будет продаваться в США, заявил представитель Ford.

Ранее компания заявляла, что продажи Focus в США невелики - менее 50 тыс. машин в год, в связи с чем, производство этой модели на американском рынке неоправданно.

В 2016 году автопроизводитель рассматривал возможность переноса производства этой модели на предприятие в Мексике, однако в прошлом году принял решение в пользу Китая, посчитав, что это обойдется ему дешевле на $500 млн.

Галхотра отметил, что отказ от плана поставок Focus на американский рынок из КНР окажет лишь "незначительное" влияние на будущие продажи автопроизводителя в США. В течение пяти лет Ford планирует увеличить число моделей, продаваемых в США, до 23 с нынешних 20.