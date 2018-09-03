Индексы МосБиржи и РТС в начале торгов изменились в пределах 0,1%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативных сигналов с мировых фондовых площадок и стагнации нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2344,61 пунктов (-0,1%), индекс РТС - 1093,64 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар подорожал до 67,85 руб./$1 (+0,3 рубля).

Просели рублевые акции АФК "Система" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+1,3%), "Мечела" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Россетей" (+0,5% и +1,5% "префы").

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, поскольку инвесторы оценивали очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами. Но при этом рынок завершил август уверенным ростом. Августовский подъем Nasdaq Composite на 5,7% стал максимальным для этого месяца с 2000 года благодаря бурному росту котировок Apple и других высокотехнологичных компаний. Dow Jones увеличился за месяц на 2,2%, S&P 500 - на 3%, для обоих индексов это был лучший август за четыре года.

В понедельник торги на американском рынке акций проводиться не будут в связи с государственным праздником - Днем труда, отмечаемым в США в первый понедельник сентября с 1894 года.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Кроме того, по данным СМИ, Д.Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

В понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (Япония снизилась на 0,6%, Китай теряет 0,4%) из-за опасений, связанных с эскалацией напряженности в отношениях США с Канадой и Китаем, а также в отношении ситуации в Аргентине и Турции; слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Индикатор активности в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в августе снизился до 50,6 пункта с 50,8 пункта в июле. Августовское значение показателя было минимальным с июня 2017 года, хотя и осталось выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся усилении активности в экономике, хотя и более медленными темпами. Рост показателя новых заказов был самым слабым с мая 2017 года, а экспортные продажи снизились пятый месяц подряд, объявила Caixin.

В пятницу переговоры США и Канады о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) завершились без подписания каких-либо документов, сообщает The Wall Street Journal. В субботу президент США Д.Трамп написал в Twitter, что не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА.

Нефть стагнирует утром в понедельник, поскольку участники рынка ожидают, что снижение экспорта нефти из Ирана будет компенсировано увеличением поставок из других стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в понедельник составила $77,7 за баррель (+0,1% и -0,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $69,73 за баррель (-0,1% и -0,6% в пятницу). По итогам августа нефть Brent подорожала на 4,3%, продемонстрировав самый значительный подъем с апреля, а WTI - всего на 1,5%.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", Россия в августе увеличила добычу на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, но при этом показатель оставался на 0,2% ниже, чем в октябре 2016 года, показатель за который был принят в качестве исходной точки для договоренностей ОПЕК+.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 10,424 млн баррелей в сутки с 10,288 млн б/с месяцем ранее, сообщили агентству Bloomberg два источника в ОПЕК.

Кроме того, как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 862 штук.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС. В прошедшие выходные стало известно об ухудшении международным рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу Италии со "стабильного" на "негативный", что стало поводом к ослаблению евро и увеличению спроса на доллар в целях перевода средств в "защитные" активы. Укрепление доллара может негативно сказаться на спросе на развивающихся рынках акций, включая российский.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что ключевой темой на глобальных рынках в начале сентября продолжает оставаться проблема торговых противоречий США-Китай. На прошлой неделе президент США Д.Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд сразу после окончания публичных слушаний с представителями бизнеса и общественности (6 сентября). При этом источники Bloomberg сообщили, что окончательное решение пока еще не принято, и возможно, пошлины будут вводиться поэтапно. Ожидания обострения торговых противоречий могут сдерживать оптимизм на рынках на текущей неделе.

Несмотря на большое число негативных драйверов (санкционная история, общая слабость emerging markets), российский фондовый рынок завершил август на положительной территории по индексу МосБиржи. Весь основной негатив в последнее время, как правило, уходит в российский рубль (пара доллар/рубль за август месяц выросла на 8%, что в целом сопоставимо с динамикой других валют EM), в то время как индекс "Московской биржи", существенную часть которого составляют экспортеры, держится относительно крепко. Большинство "фишек" нефтегазового сектора торгуются вблизи исторически максимумов. Заметно отстали от рынка акции "Газпрома" , однако поддержку бумагами могут оказать пятничные комментарии главы финансово-экономического департамента компании Александра Иванникова, высказавшего мнение о возможности завершения инвестиционного цикла в 2019 году и возможности повысить дивиденды за 2018 год. В итоге в понедельник у индекса МосБиржи есть шансы на повторное тестирование максимумов прошлой недели в районе 2360 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пятничный рост рынка выглядел немного нелогично в отсутствие поводов для покупок перед выходными, однако такая ситуация наводит на мысль, что подъем был вызваны приходом на рынок свежих западных денег и в понедельник попытки роста могут продолжиться. В целом рынок сейчас очень неустойчив, драйверов роста нет, и открывать "лонги" можно лишь спекулятивно.

Помешать подъему рынка акций может укрепление рубля. В пятницу рубль подрос к доллару на сообщении о намерении МВФ поддержать Аргентину. Если укрепление рубля продолжится, это может спровоцировать увеличенную продажу валютной выручки экспортерами, которые последнее время, похоже, придерживали валюту. Рублю было бы неплохо подрасти в район 66-66,5 руб./$1, чтобы потом проверить на прочность отметку 70 руб./$1.

На нефтяном рынке "быки", похоже, выдохлись. Если в понедельник-вторник на рынке не появится негативных новостей, "черное золото" проведет в боковике. Объявление очередных данных по запасам нефти в США спровоцирует либо рывок к $80, либо коррекцию в диапазон $74-75 за баррель Brent, считает аналитик.