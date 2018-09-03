ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 4 сентября, составляет 67,7443 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,44%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 4 сентября, составляет 78,6376 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,09%.